NAZIONE, Stallo Tessmann. Viola sonda Idzes del Venezia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Nazione, tramite la sua edizione odierna, torna sul capitolo Tanner Tessmann e conferma come la trattativa sia in fase di stallo per il mancato accordo tra la Fiorentina e l'entourage circa le commissioni sull'operazione. Questione di qualche milione di euro che però sta frenando il tutto, visto che i viola hanno ormai l'accordo sia col Venezia che col giocatore per cartellino e ingaggio.

Intanto però, aggiunge il quotidiano, la società di Commisso ha aperto i dialoghi con i lagunari anche per un altro giocatore. Si tratta di Jay Idzes. Piace, può far comodo e secondo gli addetti ai lavori, ha un potenziale di crescita importante. Vedremo se sarà trattativa che avrà un seguito.