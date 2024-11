NAZIONE, Stadio, la Viola investirà 50 mln. Il resto...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Un piano per il restyling del Franchi prende forma, con un accordo in divenire tra Rocco Commisso e Palazzo Vecchio, guidato dalla sindaca Sara Funaro. La strategia punta sul project financing, con la Fiorentina pronta a entrare nella seconda fase dei lavori, mettendo sul piatto 50 milioni. Condizioni? “Total control” dei cantieri e una concessione dello stadio per 40 anni, per massimizzare i ricavi da eventi e concerti. Restano però da trovare altri 50 milioni: 10 arriverebbero dalla Regione, altrettanti da Comune e Città Metropolitana, mentre Roma potrebbe coprire il resto con il ministro Abodi.

L’obiettivo è accelerare i lavori, con una capienza di 35mila posti già per il centenario del 2026, anche se la consegna completa è fissata al 2029. Il tavolo di martedì in prefettura, con la possibilità di usare il Castellani per alcune gare, potrebbe aiutare a velocizzare ulteriormente i cantieri, in linea con il mantra di Commisso: “fast, fast, fast”. A riportalo è La Nazione.