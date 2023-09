NAZIONE, Salita e discesa: Fiorentina sull'ottovolante

Come scrive La Nazione, gli ultimi 10 minuti di Genk-Fiorentina sono stati di ordinaria follia, dal gol mangiato di Nzola, al gol del pari fino al palo colpito dalla squadra belga. La Viola nella prima di Conference League ha raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato, dimostrando di essere superiore al Genk. Allo stesso modo ha rischiato di essere beffata, facendo tornare a galla sensazioni già provate. Da un estremo all’altro, in un turbine di emozione, come accade quando si è sull’ottovolante e dopo una rapida salita, arriva un discesa altrettanto fulminea che non ti aspetti.

O meglio, che non vorresti e dovresti aspettarti nell’arco di una partita che hai controllato, rischiando il minimo. Un peccato, perché i viola erano stati bravi a riprendere l’inerzia della gara che il pareggio di Zeqiri aveva dissolto.