NAZIONE, Primo tempo super, ripresa da film di Argento

La Fiorentina bella, concreta e vincente, che non si vedeva da un po’ di tempo, è ricomparsa contro la Lazio e ha battuto i biancocelesti per 1-2 grazie ad un super primo tempo in cui sono arrivate le reti di Adli e Beltran. A scriverlo è La Nazione, che mette poi l’accento anche sulle scelte iniziali che hanno premiato Raffaele Palladino: dal doppio trequartista senza l’utilizzo degli esterni, all’impiego di Pongracic in difesa. La ripresa, scrive il quotidiano, è sembrata però un film di Dario Argento, con la Lazio che ha fatto di tutto e di più per ricacciare i viola nel baratro.

La sequenza nel recupero è stata da incubo: gol di Marusic, paratona di De Gea di nuovo su Marusic e palo di Pedro. La Fiorentina però ha retto e ha portato a casa tre punti pesantissimi, sia per il morale che per la classifica.