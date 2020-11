NAZIONE, Prandelli-viola: patto anti-crisi e rinascita

Sulle pagine odierne de La Nazione questa mattina si parla del confronto che si è tenuto ieri nello spogliatoio tra la squadra e Cesare Prandelli alla luce del ko contro il Benevento. Il quotidiano - che riporta anche le parole del mental coach Stefano Tavoletti rilasciate ieri a Firenzeviola.it - parla di una sorta di "patto" che si è generato tra il gruppo e il nuovo allenatore, con l'obiettivo di uscire il prima possibile dalla crisi attuale. Prandelli, già ieri, si è rimboccato le maniche e, come avviene sempre il giorno dopo di ogni partita, ha voluto parlare con serenità e fermezza alla squadra per guardarsi negli occhi e reagire insieme. Riassumendo il concetto allenatore e squadra hanno trovato una sintesi, una sorta di patto anti-crisi che è stata più o meno questa: «Non siamo quelli visti contro il Benevento». Un’intesa nata all’interno dello spogliatoio un po’ come accaduto in un’annata difficile e che ha visto anche in quel caso Prandelli protagonista. Stagione 2006/2007 con la Fiorentina che partiva dal -19 per effetto di Calciopoli. Oggi è stata trovata quella della ’rinascita’. Rinascita di un gruppo che sa di non valere una posizione di classifica davvero difficile, figlia però anche di una difficoltà mentale, come detto prima.

