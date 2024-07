NAZIONE, Per Tessmann commissioni indigeste

FirenzeViola.it

L'affare Tanner Tessmann è molto vicino alla conclusione, con la Fiorentina e il Venezia che hanno quasi raggiunto un accordo economico per 6 milioni di euro, inclusi bonus. Per il centrocampista americano è già pronto un contratto quinquennale da 1,2 milioni a stagione. Tuttavia, le richieste dell'entourage del giocatore hanno rallentato le trattative, con commissioni indigeste per la Fiorentina, così come lo erano state per l'Inter.

La situazione, come sottoscrive La Nazione, è da monitorare costantemente, con la consapevolezza che il centrocampista americano è uno degli obiettivi di mercato prioritari per Palladino.