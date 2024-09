NAZIONE, Per Gudmundsson domani rifinitura in gruppo

FirenzeViola.it

Dopo la prima udienza di ieri, un giovedì intenso in cui Albert Gudmundsson è stato impegnato a difendersi in aula fino alle 16, oggi, come riporta La Nazione, è in programma una seconda udienza a Reykjavík, riservata però agli avvocati. L’attaccante islandese potrebbe nuovamente recarsi in tribunale accompagnato dal suo legale, l’avvocato Vilhjálm Hans Vilhjálmsson, ma questa sera dovrebbe tornare a Firenze dove, in vista del match contro l’Atalanta, sarà presente domani per la rifinitura pre-partita.

In tale occasione, Raffaele Palladino deciderà se portare o meno l'ex Genoa in trasferta e aggregarlo così al gruppo dei convocati.