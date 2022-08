NAZIONE, Milenkovic in stand by: giorni decisivi

Cresce l'attesa per quanto riguarda Nikola Milenkovic in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione, in questi giorni si deciderà il futuro del serbo. Le parti si sono incontrate venerdì scorso e si sono date appuntamento per questa settimana, con l'ottimismo per una sua permanenza che è cresciuto notevolmente dopo il summit, ma c'è ancora bisogno incontrarsi per definire l'eventuale rinnovo. La proposta che formalizzerà Pradè a Ramadani sarà un contratto di 3 anni con uno stipendio di partenza intorno ai 3 milioni di euro e destinato a salire al raggiungimento di bonus legati a risultati personali e di squadra, che lo porterebbero a circa 4 milioni annui. Resiste anche l'ipotesi clausola, ma sembra tracciata la prima strada. La volontà del club è quella di chiudere la vicenda e non distrarre il calciatore in una settimana così importante.