NAZIONE, Mercato: vertice Italiano-società. In uscita...

L'edizione odierna de La Nazione riporta che nelle prossime ore, molto probabilmente già lunedì, ci sarà un confronto tra Italiano e la dirigenza viola per fare un primo punto sul calciomercato. Riguardo alle uscite, sono quattro i giocatori in partenza (cinque se si aggiunge il giovane Bianco). I protagonisti di questi movimenti di mercato sarebbero Zurkowski, Maleh, Gollini e Benassi. Il polacco è stato contattato da Sampdoria, Torino ed Empoli. Samp anche per Maleh, sul quale però si è inserito con decisione il Bologna. Per quanto riguarda Gollini rimane concreta la possibilità di tornare all'Atalanta anzitempo, mentre su Benassi ci sarebbe il Sassuolo. Tutto questo, scrive il quotidiano, al netto di eventuali mosse a sorpresa su giocatori come Nico Gonzalez e Cabral.