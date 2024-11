NAZIONE, L'opinione: "Ritmi lenti. Ma contava vincere"

FirenzeViola.it

Nel suo editoriale sulle colonne odierne del quotidiano La Nazione, il giornalista toscano Stefano Cecchi ha analizzato la vittoria sofferta della Fiorentina in Conference League contro il Pafos partendo dal concetto di motivazione, che poteva venire meno visto il prossimo impegno di campionato contro l'Inter: "Vedi alla voce: motivazione. Questo era il rischio che attendeva ieri al Fiorentina. Inciampare nella partita per mollezza tecnica e tattica. E questo è parzialmente successo.

Una squadra all'inizio impacciata, con un centrocampo anomalo, ritmi lenti e prevedibilità. Poi il gol di Kouame ha rotto gli equilibri. Una vittoria non certo da stropicciarsi gli occhi ma pazienza: in certe partite conta solo vincere. La Fiorentina lo ha fatto ed è il modo migliore per prenotare un posto agli ottavi di coppa e per avviarsi alla sfida di domenica contro l'Inter".