NAZIONE, L'opinione: "Plusvalentus, fuori dall'Europa"

© foto di www.imagephotoagency.it

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è presente un'analisi, in tema Fiorentina, a firma di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: "Effetti collaterali di una notte adrenalinica, tesa, felice. Un grido di alza nella notte fiorentina: “Basilèati”. Cortei, clacson, bandiere e cori improvvisati nel buio umido di una città che gode. Adesso ci sono due finali, un lusso insperato quando faceva un freddo cane e la stagione somigliava a un happy hour in coda alle poste di via Scipione ammirato. Felicità. Il momento è talmente felice che perfino guardare il viso intristito di Allegri che parla in tv passa in secondo piano. Eravamo tutti troppo occupati che la partenza dalla panchina di Chiesa e Cosovic ci ha rallegrato il giusto. Tre italiane in finale e una fuori: la Plusvalentus. Ma i dolori degli altri stavolta per fortuna contano il giusto. Un po’ di ironia ci sta sempre, poi però c’è da correre e provare a prendere il massimo. Let’s go, Fiorentina. La vita è adesso".