NAZIONE, L'opinione: "E se Mou inizia a gufare..."

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione, è presente l'opinione, in tema Fiorentina, a firma di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: "Povero Bianco, vittima di un invasore di campo violento e frustrato che di sicuro non doveva essere lì a fine partita. Non c’è niente da ridere, se non fosse che viene da pensare che un Delio Rossi old style di sicuro avrebbe saputo come fermarlo. Per non dire di Dario Nardella new style. La Fiorentina ha preso quello che voleva: i quarti di finale. Il momento è magico e ci ripaga di mesi di ombra e delusioni. Mourinho dice che la Coppa da Roma andrà a Firenze. Inutile dire che la gufata, altrimenti detta fiatata, ci ha costretti tutti a toccare ferro. E il ferro è una questione di stile. Il fatto è che non eravamo abituati ad avere un centravanti. Ci è voluto un anno ma alla fine lo abbiamo trovato. Allora diciamo che al momento stiamo pareggiando i conti con un inizio stagione deludente. Ma tutti vogliamo vincere. Diciamo che se non altro ora sappiamo come fare. Il che è un ottimo punto di partenza".