NAZIONE, Kouame, Sottil e Quarta. CL in cassaforte

"Tre gol al Pafos e la Fiorentina raggiunge quota 9 punti nella classifica di Conference. Traduzione, 6° posto e qualificazione matematica tra le prime 24 con la possibilità di disputare almeno i play-off. E così archiviato il tris (nemmeno facilissimo), reso fragile da un paio di cali di tensione dei viola e rimesso in bilico vicino al 90' per un maxi errore di Terracciano, Firenze può iniziare ad accendere le luci sulla sfida di domenica all'Inter". Si apre così l'articolo del quotidiano La Nazione relativo alla sfida di ieri sera tra Fiorentina e Pafos terminato 3-2 in favore della formazione di Raffaele Palladino. Il tecnico campano schiera Martinez Quarta titolare a centrocampo, al fianco di Mandragora, con Pongracic nuovamente in campo dal primo minuto in difesa.

Dopo un avvio in cui sono i ciprioti a rendersi più pericolosi, soprattutto con Jairo, i viola prendono le misure e al 38' passano in vantaggio grazie a Kouame. Per il raddoppio, che arriva grazie ad un autorete di Goldar, decisivo è Sottil che scappa sulla sinistra e mette in mezzo un pallone per Kouame deviato in porta proprio dal difensore biancoblu. Cambi, calo di concentrazione e Jairo accorcia. Quarta sembra chiudere il match di testa a meno di 20 minuti dal termine ma, nel finale, un errore di Terracciano spalanca la porta a Jaja che riporta i ciprioti sotto di una sola lunghezza. La Fiorentina rischia ma alla fine porta a casa il successo.