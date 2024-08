NAZIONE, Juve rilancia e prova a chiudere Nico in 48 ore

FirenzeViola.it

Come scrive La Nazione, la trattativa per Nicolas Gonzalez alla Juventus ieri si è accesa di colpo perché Giuntoli ha fatto un passo in avanti significativo: 30 milioni di parte fissa, 4-5 di bonus non impossibili da raggiungere. E poi ci sono anche discorsi aperti per quanto riguarda Arthur e Kostic. Due discorsi da approfondire a livello d’ingaggio, ma l’impressione è che possa esserci terreno fertile. La Juve vuole chiudere l’affare Gonzalez in 48 ore.