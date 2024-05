NAZIONE, Jack, Nico, Arthur: Italiano ritrova i suoi tre tenori

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Dopo aver guidato quasi da soli la Fiorentina per tutta la prima parte della stagione e aver vissuto un successivo brusco calo di rendimento, adesso hanno tutte le carte in regola per vivere un’altra nottata da protagonisti. Scrive così La Nazione a proposito di Nico Gonzalez, Giacomo Bonaventura e Arthur, assoluti leader di questa squadra ritrovati tutti nell'ultimo periodo, come certificato dalla vittoria a Cagliari.

La notizia migliore per Vincenzo Italiano: Jack, ad esempio, ha dovuto attendere 87 giorni (e 934’ sul campo) prima di poter esultare di nuovo, confermando quella che in quest’annata è stata una legge non scritta ma sempre rispettata, ovvero che tutte le volte che l’ex Milan è andato in gol la sua squadra (Nazionale compresa) ha sempre vinto.

Discorso simile per Arthur, che dopo non aver mai assaporato l’ebbrezza di vedere il suo nome nel tabellino marcatori durante questa stagione (l’ultima rete prima di quella da tre punti con il Monza risaliva addirittura al gennaio 2021) ha avuto invece l’opportunità di festeggiare due volte in soli dieci giorni: il modo migliore per mettersi alle spalle una lunga fase di involuzione.

Confortante infine la risposta di Nico, che nell’ultimo mese e mezzo ha centrato la porta ben cinque volte dopo un digiuno durato oltre due mesi, tra i postumi di un brutto infortunio (quello di metà dicembre a Budapest) e una forma fisica che non lo ha aiutato. Italiano, però, adesso può sorridere: i suoi top player sono tornati e questa è certamente la miglior notizia in vista di una notte che può valere la storia.