NAZIONE, Ieri solo buone notizie. Col Parma Nzola

Tutto facile e tutto bello per la Fiorentina ieri pomeriggio contro la Salernitana. A scriverlo è la Nazione che, nella sua edizione odierna, analizza la sfida andata in scena ieri al Franchi tra i viola e i campani. Dimenticanza di Milenkovic a parte, che poteva costare cara se Ikwuemesi non avesse sprecato da ottima posizione, solo buone notizie per Vincenzo Italiano. L'allenatore siciliano ritrova la vittoria e vede sbloccarsi anche in campionato Sottil e soprattutto Lucas Beltran. Adesso Italiano aspetta solo il rilancio di Nzola, magari contro il Parma mercoledì sera al Franchi nell'esordio viola in Coppa Italia.