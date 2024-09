NAZIONE, Ferrara: "Gud ha trasformato il gruppo viola"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine de La Nazione Benedetto Ferrara ha commentato così il momento della Fiorentina il giorno prima del derby in campionato contro l'Empoli: "Finalmente, dopo una vittoria e segnali positivi dal campo e dalla società, abbiamo vissuto una settimana serena. Rocco Commisso apre alla possibilità di investimenti sullo stadio, favorendo un dialogo costruttivo col Comune, e sembra che la fase dei conflitti appartenga al passato. L’arrivo di Gudmundsson ha trasformato la squadra, facendo rinascere l’amore per il gioco e risvegliando emozioni simili a quelle suscitate da miti come Hamrin.

Anche se è presto per esaltarsi, il calcio è fatto di sogni e poesia. Il dibattito tra difesa a tre o quattro continua, ma Palladino deciderà il modulo giusto. Nel frattempo, la trasferta a Empoli si preannuncia emozionante, con tifosi pronti a invadere la città in motorino, bandiere viola al vento, per un derby che promette spettacolo".