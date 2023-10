NAZIONE, Due episodi dubbi decidono Lazio-Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel commentare Lazio-Fiorentina, la Nazione sottolinea la beffa subita dai viola e alcune situazioni arbitrali controverse: la più discussa è quella del rigore per fallo di mani di Milenkovic sul colpo di testa di Vecino, gesto tecnico che poi porta al gol su rigore a tempo scaduto di Immobile. L'altro è sempre nel finale, ma di primo tempo: " Ci si avvia alla fine del primo tempo, che si chiude con un contatto in area fra Rovella e Ikonè. Il viola cade e potrebbero esserci gli estremi per il rigore, ma l’arbitro dice di no e scarta l’ipotesi Var. Episodio dubbio. Scintille fra i due protagonisti dopo il fischio che chiude i primi 45 minuti. Ammoniti entrambi".

Nulla di fatto per l'arbitro e per il Var. Due episodi contestati, anche se c'è da sottolineare come né i calciatori né il tecnico, Vincenzo Italiano, abbiano recriminato più di molto nel post-partita.