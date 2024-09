NAZIONE, Comuzzo, testa bassa e cuore: ora il rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una delle sorprese di questo inizio di stagione in viola è Pietro Comuzzo: quattro gare su cinque disputate, tre su tre da titolare in campionato per il classe 2005, oggetto dell'approfondimento de la Nazione: scrive il quotidiano locale, , il soldatino della Fiorentina diventato in fretta adulto, non poteva esserci modo migliore per iniziare la stagione. E a confermarlo - in attesa dell’ufficialità della firma che arriverà a giorni, non appena il difensore tornerà dalla Nazionale - ci hanno pensato fin qui i numeri collezionati dal classe 2005, diventato in poco tempo (e anche un po’ a sorpresa) un pilastro della formazione di Palladino: in tutto 274’ accumulati in campo (un anno fa erano stati 128’ in tutta l’annata!) che ne hanno fatto il sesto giocatore più utilizzato della rosa.

In silenzio, senza proclami né luci puntate, Comuzzo ha strappato un rinnovo al 2028 e continua a lavorare per diventare sempre più centrale in questa Fiorentina: La ricetta di Pietro, scrive la Nazione è sempre stata una sola: lavoro in silenzio, a testa bassa e senza montarsi la testa. Come gli ha sempre insegnato il padre Andrea - ex portiere nei dilettanti a livello regionale - ma anche il gemello Francesco, di professione attaccante e a sua volta con un passato nel settore giovanile della Fiorentina (dove è rimasto solo un anno). Nella testa di Pietro c’è però tutti i giorni il ricordo di mamma Sabrina, scomparsa a febbraio dello scorso anno e alla quale il difensore dedica ogni suo traguardo conseguito in viola.