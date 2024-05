NAZIONE, C'è una squadra intera con la valigia in mano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sui quotidiani in edicola questa mattina c’è anche spazio per il mercato, in particolar modo in quello in uscita. La Nazione, infatti, nell’analizzare la rosa della Fiorentina parla di un’intera squadra in partenza. Saranno sei, si legge, i giocatori certi di partire una volta che la stagione dei viola sarà conclusa: Arthur, Lopez, Castrovilli (su cui però non è totalmente da escludere un clamoroso dietro front) e Infantino sono già pronti a fare i bagagli, così come i nuovi arrivati a gennaio Belotti e Faraoni. Il discorso poi rischia di estendersi, scrive il quotidiano, anche a coloro o che in questa stagione hanno deluso, o che non sono orientati ad estendere il proprio contratto, oppure che non sembrano essere utili a quello che sarà il successore di un altro partente, ossia Vincenzo Italiano.

Tra questi sono otto i calciatori col futuro incerto, scrive il giornale: Bonaventura resta il nodo più delicato da sciogliere, mentre orientati a cambiare aria ci sono non solo due elementi con l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno come Duncan e Kouame, ma anche giocatori dal vincolo più lungo come Lucas Martinez Quarta (scadenza 2025). Oltre a loro da citare Ikoné e Sottil e i due giocatori arrivati appena un anno fa Nzola e Christensen. Una serie di partenze che permetterebbe alla dirigenza di risparmiare 12 milioni di stipendi netti, senza contare quelli di Italiano e dei prestiti.