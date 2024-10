NAZIONE, Biraghi non più unico capitano

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione apre le sue pagine dedicate alle tematiche di casa Fiorentina partendo dalla situazione legata al cambio di ruolo, da titolare inamovibile ad alternativa, vissuta da Biraghi e alla conseguente scelta del capitano in campo. Se infatti fino a questo inizio di stagione non c'erano dubbi su chi fosse il capitano viola, Cristiano Biraghi, oggi la risposta, viste le tante volte in cui il classe 1992 è partito dalla panchina, sarebbe Biraghi e non solo. L'ex Inter ha mantenuto la sua leadership ma, oltre a lui, Palladino vuole che siano anche altri a caricarsi sulle spalle le responsabilità della squadra e ad essere da esempio nei momenti complicati.

E così contro la Puskas Akademia capitano è stato Quarta, contro l'Empoli Kouame e contro il Milan Ranieri. Tre figure non banali, l'argentino è stato il primo rinnovo in vista della nuova stagione, l'ivoriano nel derby toscano era il giocatore, tra gli undici in campo, con più presenze in viola e lo spezzino dopo 9 anni di settore giovanile è riuscito ad imporsi in prima squadra, ma chissà che in futuro non ci possano essere altre sorprese. A partire da De Gea che con le sue prestazioni a Firenze sembra sentirsi già a casa.