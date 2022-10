NAZIONE, Autunno bollente, decisivi questi 15 giorni

Secondo quanto riportato dalla Nazione nelle sue pagine odierne, i prossimi 20 giorni per la Fiorentina saranno decisivi non solo in campionato ma anche in Conference league. Il tifo organizzato potrebbe tornare ad esprimere il proprio malumore nelle prossima settimane in base ai risultati. Le prossime 6 gare (2 in Europa, 4 in campionato) saranno decisive per placare il malcontento attuale e cercare di risollevare la classifica, con l'idea anche di valutare in che direzione muoversi durante il mercato di gennaio.