NAZIONE, A Lecce con un 'nuovo' Gudmundsson

© foto di www.imagephotoagency.it

Le due settimane di pausa nazionali sono state decisive per regalare alla Fiorentina un nuovo Albert Gudmundsson. Lo scrive la Nazione, che evidenzia una possibile svolta nella stagione del numero dieci, ovvero l'assoluzione arrivata la settimana scorsa per quanto riguarda il processo per cattiva condotta sessuale, reato di cui era stato imputato dal tribunale islandese. Lo scrive il quotidiano fiorentino, adesso la testa di Gud è libera e l'invisibile macigno che faceva peso su di lui si è dissolto. Da adesso ci sarà un nuovo calciatore a disposizione della Fiorentina e della sua Nazionale.

Un'ottima notizia per i viola e anche per il suo nuovo partner d'attacco, Moise Kean, con cui l'ex Genoa sta stringendo un rapporto d'amicizia fondamentale anche per affinare l'intesa in campo.