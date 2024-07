NAZIONE, 15 milioni dall'Inghilterra per Milenkovic

FirenzeViola.it

Daniele Pradè ha ricevuto un'offerta dal Nottingham Forest per Nikola Milenkovic di 13 milioni di sterline (circa 15 milioni di euro). La Fiorentina ritiene la cifra insufficiente, ma è ottimista su un possibile accordo. Come si legge su La Nazione, Milenkovic non è considerato incedibile e il suo alto ingaggio potrebbe facilitare una cessione se l'offerta sarà adeguata. La Fiorentina sta valutando alternative come Logan Costa, Martin Vitik, Bijol, Theate e Nehuen Perez. Milenkovic è atteso al Viola Park la prossima settimana e la trattativa potrebbe evolversi nei prossimi giorni.