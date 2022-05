LA NAZIONE, Senza Torreira e Jack, 0,21 punti in meno

Come riporta La Nazione, la Fiorentina con Torreira e Bonaventura ha collezionato prestazioni solide e di qualità. Lo confermano i numeri: la media punti con l’ex rossonero titolare in campo è stata di 1,70 (46 in 27 gare); senza, con un numero più limitato di partite, la media si è fermata a 1,44. Diciamo pure che è precipitata. Più evidente ancora la differenza tra gli assetti con Torreira e senza. Con in regia l’uruguaiano i viola hanno messo in classifica una media di 1,76 punti (44 in 25 sfide), senza ci si è fermati a 1,44. Mettendoli insieme (tutti e due titolari) la media è sempre di grande livello: 1,74 (33 in 19 partite). Senza entrambi ci si ferma in ogni caso a quota 1,53 punti (26 in 17 incontri).