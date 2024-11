L'ARENA, Il probabile undici anti viola dell'Hellas

Domenica al Franchi arriverà il Verona. La formazione di Zanetti, reduce dal successo casalingo contro la Roma per 3-2, ancora non ha mai pareggiato fino ad ora in stagione. I gialloblu sono la formazione, tra le "piccole" del nostro campionato, che vince e segna di più. Rispetto alla scorsa stagione, con Marco Baroni in panchina, i veneti per ora hanno 4 punti in più. Insomma la Fiorentina, reduce dalla sconfitta in Conference League contro l'Apoel Nicosia, non deve sottovalutare gli scaligeri.

Nonostante qualche dubbio, come riporta l'edizione odierna del quotidiano veronese L'Arena, Paolo Zanetti dovrebbe avere già in testa l'undici che domani alle 15:00 scenderà in campo al Franchi. Davanti a Montipò spazio a Tchatchoua, che rientra dalla squalifica, sulla destra con Magnani e Coppola centrali e Bradaric sulla corsia mancina. Mediana a due con Duda e Serdar, mentre sulla trequarti ci saranno Suslov, Kastanos, in vantaggio su Harroui, e Lazovic. La punta centrale sarà Tengstedt.