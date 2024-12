GUD, Pronto ad agire in coppia con Beltran dietro Kean

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra le tante sperimentazioni tattiche che hanno tenuto impegnato Raffaele Palladino anche durante le feste natalizie, non può non esserci la questione legata alla sostituzione tattica di Bove, che dopo il suo malore non ha visto ancora nessuna soluzione se non una forse troppo sbilanciata con Sottil in campo a discapito di un centrocampo meno coperto. Come riporta La Repubblica nelle sue pagine, un tema tattico potrebbe vedere protagonista Gudmundsson in coppia con Beltran, ad agire in un 4-3-2-1.

Con un centrocampo più compatto, sia l'islandese che l'argentino avrebbero meno compiti di copertura agendo nei due dietro Kean, e ciò si traduce in maggiore lucidità davanti alla porta, cosa che è mancata negli ultimi due match contro Bologna e Udinese.