GAZZETTA, Via ai lavori al Franchi e nuovo canone d'affitto

Il restyling dell’Artemio Franchi è iniziato e la Gazzetta dello Sport fa il punto su quanto sta accadendo a Campo di Marte. Ieri mattina i lavori propedeutici hanno preso il via con la rimozione del vecchio tabellone in Curva Ferrovia. Ed è il primo passo di una serie di opere di ristrutturazione che coinvolgeranno tutto l’impianto e che andranno avanti fino al 31 dicembre 2026, come previsto per i fondi stanziati nel Pnc. La Ferrovia si appresta quindi ad essere chiusa da qui a fine stagione, a cominciare dal match di lunedì contro la Lazio.

Gazzetta specifica poi anche il nuovo accordo col canone d'affitto per la Fiorentina (qui i dettagli anticipati su FirenzeViola.it): "Il canone d’affitto per la Fiorentina sarà abbassato a circa 600 mila euro rispetto ai 750 attuali. La ristrutturazione dello stadio ha acceso un forte dibattito a Firenze nei mesi scorsi".