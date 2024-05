GAZZETTA, Tutta Italia tifa Fiorentina, soprattutto il Toro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Mal che vada saranno otto le italiane in Europa il prossimo anno e così facendo si eguaglierebbe il record dell'annata 2008/09. In caso di trionfo della Fiorentina ad Atene i club di Serie A che parteciperanno alle coppe europee sarebbero però nove, con l'aggiunta del Torino (nono in classifica). Per questo, come scrive la Gazzetta dello Sport stamani, Tutta Italia tiferà Fiorentina mercoledì sera.

Lo farà soprattutto il Torino, come detto da Juric e capitan Buongiorno. In ogni caso, sarà un trionfo per il calcio italiano, con cinque squadre nella prossima super-Champions (non sei, a causa della vittoria ieri dell'Atalanta che impedisce alla Roma di sperare in una qualificazione). Adesso però c'è da fare due su due in termine di finali vinte, dopo l'Atalanta tutti aspettano anche il trionfo della Fiorentina, che aprirebbe le porte dell'Europa League ai viola e quelle della Conference al Torino.