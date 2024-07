GAZZETTA, Sprint viola per Colpani: la situazione

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Giornata di spostamenti oggi per la Fiorentina di Raffaele Palladino che partirà in mattinata alla volta del Regno Unito dove l'aspettano le partite contro Bolton, Preston e Hull City. Nel pomeriggio arriverà nell'hotel che poi sarà la base... Giornata di spostamenti oggi per la Fiorentina di Raffaele Palladino che partirà in mattinata alla volta del Regno Unito dove l'aspettano le partite contro Bolton, Preston e Hull City. Nel pomeriggio arriverà nell'hotel che poi sarà la base... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 luglio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi