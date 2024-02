GAZZETTA, Sorride la viola: Maccabi in campo neutro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Come scritto stamani da La Gazzetta dello Sport, per la Fiorentina la partita col Maccabi Haifa va al di la del semplice aspetto sportivo. Il conflitto israelo-palestinese cambia lo scenario internazionale, anche calcistico. E così la sede della gara di andata non sarà in Terra Santa ma sarà il campo neutro della Bozsik Arena di Budapest, il 7 di marzo alle 21, mentre il ritorno sarà giocato a Firenze la settimana successiva alle 18.45. Anche nelle partite precedenti il Maccabi non aveva potuto affrontare i match interni nel proprio impianto di casa, il Sammy Ofer, e nella fase a gironi con il Rennes ha giocato sempre in Ungheria, ma alla Puskas Arena, a Cipro contro il Villarreal, mentre contro il Panathinaikos a ottobre era rimasta nel proprio stadio.

Se in casa Fiorentina non è arrivata nessuna reazione sull’esito del sorteggio, il Maccabi si è detto entusiasta di poter affrontare i viola e, attraverso il proprio sito ufficiale, ha espresso la speranza di vedere i propri tifosi seguire la loro squadra del cuore nel doppio confronto. In tal senso la dirigenza del club si sarebbe già messa in contatto con le autorità italiane ed ungheresi.

La Fiorentina finora in Conference ha perso soltanto la prima partita nel preliminare contro il Rapid Vienna. La Coppa è un obiettivo annunciato fin da inizio stagione e in casa gigliata c’è voglia di rivalsa dopo l’amara sconfitta contro il West Ham del giugno scorso.