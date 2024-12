GAZZETTA, Ora tocca a Gud. La qualità nei piedi del 10

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Quando alle porte c’è un big match, la Fiorentina non può fare a meno di Albert Gudmundsson. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’islandese, smaltito il lungo infortunio, è tornato anche a giocare dall’inizio, senza però essere decisivo.

In una situazione completamente ribaltata, con la Fiorentina che ha perso le ultime due uscite in campionato, mai come adesso serve tutta la sua qualità per prendere per mano il gruppo, come fece contro il Milan e la Lazio, entrambi big match. Domani alle 18, allo Stadium di Torino, affronterà le stelle viola che l’hanno preceduto, come Vlahovic e forse Nico Gonzalez, altri due leader tecnici che, prima di lui, si erano presi la squadra sulle spalle.