GAZZETTA, Ora Iachini dà spazio a Cutrone e Barreca

Questo pomeriggio la Fiorentina sfiderà il Padova in Coppa Italia e, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarà l'ora di Patrick Cutrone. Mister Beppe Iachini proporrà infatti da titolare, per la prima volta in stagione, l'ex milanista, in coppia con Christian Kouamé. Non solo, ci dovrebbe essere anche il debutto del neo acquisto Antonio Barrreca al posto di Cristiano Biraghi, il quale peraltro ieri ha confermato di aver allungato il suo contratto di un anno (2024).