GAZZETTA, L'11 a Empoli: davanti Gud, Kean e Colpani

A tre giorni da Empoli-Fiorentina, la Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le mosse di Raffaele Palladino: al Castellani ci sarà l'esordio dal primo minuto in maglia viola di Albert Gudmundsson, con accanto a lui Kean e probabilmente anche Colpani, per un tridente tutto nuovo. Da capire quale sarà il modulo di partenza, possibile un 3-4-2-1 con il Flaco e Gud a supporto dell'ex Juventus.

Non è però da escludere anche una difesa a quattro e un inserimento di un trequartista in più (a questo punto uno tra Kouamé e Sottil) per un 4-2-3-1 simile a quello visto nel secondo tempo contro la Lazio. Dubbi, di uomini e di moduli, che Palladino risolverà entro le prossime 48 ore.