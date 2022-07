GAZZETTA, Inter: presto incontro per Milenkovic

Non solo Merih Demiral, ma anche Nikola Milenkovic come opzione per la difesa dell'Inter. Il difensore della Fiorentina, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è forse il preferito dei nerazzurri, ma in Viale della Liberazione non possono pagare subito i 15 milioni di euro chiesti dai viola. All'inizio della prossima settimana è previsto un nuovo incontro tra l'Inter e Fali Ramadani, agente del serbo e uomo che spinge di più per questa soluzione, ma è chiaro che servirà uno sforzo per chiudere in tempi brevi. Una fessura su un argomento su cui finora c'è stata solo chiusura, ovvero spendere altri soldi prima che arrivino quelli dalle cessioni. Nel caso del classe '97 pesa comunque l'imponderabilità intorno a Skriniar.