GAZZETTA, Finalmente Italiano trova un centravanti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

C'è gloria per tutti, nella notte di Lucas Beltran. Così La Gazzetta dello Sport apre il suo commento sulla vittoria della Fiorentina con un modesto Cukaricki e la sua (non) partecipazione - si legge -. I serbi erano lo sparring partner che ci voleva per dimenticare l’Empoli, riguadagnare la vetta del gruppo di Conference, ritrovare morale e soprattutto dare robuste iniezioni di fiducia a giocatori fin qui non pervenuti. Su tutti Beltran, che ha squarciato la partita con due gol spettacolari nel giro di 4 minuti. Finalmente Vincenzo Italiano ha trovato un centravanti, aggiunge la Rosea.

Il doppio intento di Vincenzo Italiano era far riposare i titolari stanchi e allo stesso tempo testare chi finora ha avuto poco spazio o ha deluso, come Maxime Lopez, Barak e lo stesso Ikoné. La cosiddetta “Fiorentina 2” ha interpretato bene la gara, non ha subito pericoli e ha fatto un po’ quello che ha voluto in fase di possesso. Operazione ripartenza in Europa riuscita, ora tocca a quella più dura in campionato a casa Lazio. Italiano però sa che ha altre facce al suo arco, anche nel numero 9 - conclude il quotidiano -.