GAZZETTA, Ecco perché Italiano è l'ideale per il Napoli

Questa mattina La Gazzetta dello Sport si sofferma su Vincenzo Italiano, tra i candidati a sostituire Spalletti al Napoli. Niente di certo, ovvio, anche perché l’allenatore a Napoli lo sceglie direttamente il presidente De Laurentiis, che al momento è molto abbottonato. E perché bisogna anche vedere se, eventualmente, la Viola ha voglia di liberarlo, perché Italiano è ancora sotto contratto per la prossima stagione.Ma Vincenzo Italiano è compatibile per il Napoli perché si avvicina a Spalletti per diverse cose: il gioco offensivo, spesso spettacolare; le idee tattiche; il modo di pensare calcio. In passato ha detto che i suoi modelli erano prima di tutti Zeman e Klopp, poi Prandelli, ma in qualche mossa ha studiato anche Guardiola e lo stesso Spalletti. Ovvio che un bravo tecnico ritocca le sue idee a seconda degli interpreti che ha a disposizione, ma il canovaccio principale rimane lo stesso. E guarda caso, canovaccio e interpreti del Napoli, in tantissimi casi vanno già a pennello a Italiano.