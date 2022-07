GAZZETTA, Bilancio positivo. I migliori viola fin qui

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il primo bilancio della nuova Fiorentina è positivo. Quattro amichevoli, anche se facili, quattro vittorie, 28 gol segnati e 1 solo incassato. Anche Italiano è contento. Nello specifico Mandragora ha cominciato col piede giusto, è già entrato nei meccanismi e ha fatto capire che questa potrebbe essere la fine dell’attesa di Godot, cioè di un giocatore sempre apprezzato ma che, anche causa infortuni, non è mai sbocciato del tutto. In cabina di regia comunque se la dovrà vedere con Amrabat, partito fortissimo in questo inizio di stagione. Il marocchino sente la fiducia della società. Poi c’è Bonaventura, la solita garanzia nella manovra e nel peso in squadra. Ma, sarà anche per il peso leggero, il più in forma di tutti è Nico Gonzalez. L’argentino ha ispirato le manovre e inventato situazioni poi sfociate in gol. I tifosi già sognano la coppia d’oro Nico-Jovic.