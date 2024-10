GAZZETTA, Ansia Gudmundsson: può saltare cinque gare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Albert Gudmundsson tiene tutti in apprensione: la Gazzetta dello Sport alza l'allerta per un infortunio - risentimento al flessore della coscia destra - che sarà davvero valutato solo domani, scrivendo che l'islandese potrebbe saltare le prossime cinque gare (San Gallo, Roma, Genoa, Torino, Apoel) per tornare possibilmente a disposizione contro il Verona, il 10 novembre, nella gara prima della sosta nazionali. Da capire quale sarà il responso degli esami, con l'ottimismo di domenica (nel post-partita il calciatore aveva rassicurato i compagni dicendo di star bene) ha lasciato spazio a un po' di scetticismo.

La sensazione è che il calciatore si sia comunque fermato in tempo per evitare guai più seri, da capire però per quanto Palladino dovrà rinunciare a uno dei calciatori più importanti della rosa (con tre reti, è il capocannoniere dei viola).