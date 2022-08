CORSPORT, Il 14 l'esordio: in tre per un posto a destra

Vincenzo Italiano ha sciolto un po' di dubbi nella sua testa legati alla possibile formazione che scenderà contro la Cremonese. In porta toccherà a Terracciano perché Gollini deve inserirsi ancora gradualmente all'interno del gruppo, Milenkovic ed Igor saranno i centrali titolari, a sinistra giocherà Biraghi, mentre a destra Dodo rimane un valore aggiunto, malgrado la condizione non ideale, e quindi in corsa con Venuti, anche lui reduce da un piccolo infortunio, ma non c'è da escludere neanche la candidatura di Benassi. Amrabat non ha ancora tempi e geometrie richieste, però pure Mandragora è un po' indietro ed il marocchino rimane la prima opzione. Davanti ci sarà Jovic, ballottaggio aperto sugli esterni. A riportarlo è il Corriere dello Sport.