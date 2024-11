CORR.SPORT-STADIO, HurriKean trascina i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il titolo con cui apre stamani il Corriere dello Sport-Stadio è: "HurriKean". L'attaccante della Fiorentina viene definito un fenomeno, capace di trascinare una Viola immensa alla settima vittoria consecutiva grazie all'ottavo gol stagionale tra Serie A e Coppa. Palladino è da applausi con i 22 punti raccolti in 11 gare, la Fiorentina non era così in alto in classifica dalla stagione 2015-16 con Sousa in panchina. Con questa vittoria sporca, Firenze sogna: una storia bellissima di cui tutti aspettano già il prossimo capitolo.