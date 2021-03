CORR. SPORT, Ribery vero trascinatore viola

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Fiorentina con il titolo seguente: "Ribery, vero trascinatore dei viola". Prima che i calciatori crollino anche sotto l'aspetto psicologico, Prandelli preferisce affidarsi al francese che in carriera è riuscito ad ottenere ben 25 trofei e che ha da mettere a disposizione tutta la propria esperienza internazionale, la capacità di vincere, ma anche quella di soffrire. Contro il Parma per Ribery la tribuna è stata solo effettiva perché poi, simbolicamente, è come se avesse giocato anche lui a giudicare dalle urla di incitamento che ha dedicato ai compagni. Adesso deve trasformarsi in trascinatore e motivatore collettivo e non solo più a parole o via social. Potenzialmente è in grado di far cose molto importanti da leader vero e non da solista: ora la squadra è pronta a farsi prendere per mano.