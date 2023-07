CORR. SPORT, Prevista accelerata per Lukebakio

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport-Stadio, è attesa per settimana prossima un'accelerata da parte della Fiorentina per Dodi Lukebakio. Il belga classe ‘97 dell’Herta Berlino può essere il profilo giusto per la Fiorentina che, per evitare follie economiche, dovrebbe puntare sulla scadenza di contratto prevista nel giugno del 2024 e anche sulla forte volontà del calciatore di cambiare squadra.

Di lui piace la capacità realizzativa così come la duttilità, visto che può giocare come esterno d’attacco, ma anche nel ruolo di seconda punta. La cifra richiesta, nonostante il contratto in scadenza fra appena un anno, è di circa 10 milioni e l’Hertha Berlino avrebbe già rifiutato in passato un’offerta inferiore del Lione. Piace anche al Villarreal in Spagna e per lui hanno preso informazioni pure alcuni club italiani. La concorrenza non manca ma la Fiorentina si gioca come sempre le proprie carte.