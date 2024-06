CORR SPORT, Franchi: depositato ricorso per stop ai lavori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ieri, giovedì 13 giugno, la Fiorentina ha depositato presso il Tribunale di Firenze "il ricorso cautelare d'urgenza" per bloccare i lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Un passaggio ulteriore dopo la lettera di oltre una settimana fa indirizzata a Palazzo Vecchio. Uno scontro, quello tra il club di Commisso e il Comune di Firenze, che potrebbe portare, in caso in cui lavori non venissero fermati, anche ad una richiesta di risarcimento danni da parte della società gigliata. Come se non bastasse la situazione si è complicata ancora di più con la notizia della sospensione della Cobar, una delle aziende appaltatrici, a contrattare con la Pubblica Amministrazione a causa di una sospensione cautelare per frode in pubbliche forniture.

Due le ragioni che hanno spinto la Fiorentina a fare appello al Tribunale di Firenze: la prima riguarda la mancanza dei fondi necessari, mancherebbero circa 100 milioni secondo i viola, per completare l'opera di restyling, e la seconda, collegata, riguarda i tempi indeterminati per completare i lavori. Il danno economico stimato dalla Fiorentina sarebbe di 9-13 milioni di Euro. Il Comune dal canto suo continua per la propria strada, forte di un accordo, raggiunto pochi mesi fa, proprio con la Fiorentina. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.