CORR. SPORT, È Jovic il prescelto per l'attacco

La Fiorentina, in questa prima parte di stagione, ha vissuto un serio problema in zona gol a causa della scarsa vena realizzativa dei suoi attaccanti. Per le prossime partite dovrebbe però essere Luka Jovic il candidato ad una maglia da titolare. Il serbo è infatti favorito sul proprio concorrente interno, Cabral, e sull'outsider Kouame. Il club di Commisso, nel mese di gennaio, non avrebbe l'intenzione di fare operazioni in attacco ma dall'altra parte aspetta risposte dai propri attaccanti. Jovic e Cabral devono infatti farsi trovare pronti fin dalle prime gare del nuovo anno contro Monza, Sassuolo, Sampdoria (in Coppa Italia) e Roma. Le amichevoli non hanno portato fortuna alle punte viola con Jovic e Cabral che non sono mai andati a segno e per questo motivo il loro concorrente più pericoloso rimane comunque il mercato di riparazione, con Kouame che, come a Bergamo contro l'Atalanta, potrebbe comunque essere schierato come punta centrale, rappresentando più di una semplice alternativa. A riportarlo è il Corriere dello Sport.