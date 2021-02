CORR. FIORENTINO, Dove c'è la mano di Prandelli

Il Corriere Fiorentino di oggi prova a fare un punto su alcune individualità viola e la loro crescita, o meno, con Cesare Prandelli. La grande mossa del tecnico è stata quella di puntare con decisione su Vlahovic, che l'ha ripagato a suon di reti; il serbo, però, non è l'unico ad aver beneficiato di un suo intervento: Martinez Quarta e Bonaventura sono i primi altri due che vengono in mente, al pari del francese Eysseric. Per questi Prandelli è stato un toccasana.

Discorso diverso invece per alcuni altri singoli, a partire da Pezzella. Sempre schierato da titolare, l'argentino sta attraversando un periodo non felicissimo nonostante Prandelli l'abbia sin da subito messo al centro. Non solo: anche a destra, con Venuti e Caceres in eterno ballottaggio, la squadra non ha fornito le risposte attese, ma pure davanti, dove Kouame (che di occasioni ne ha avute) e Callejon (lui invece no) stanno entrambi deludendo seppure per motivi diversi.