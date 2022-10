CORR. FIO., Una boccata d’ossigeno e di fiducia

Nel suo consueto fondo post-gara sul Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio analizza questa mattina la vittoria per 2-1 ottenuta dalla Fiorentina in casa ieri sera. Ecco alcuni passaggi interessanti dell'articolo oggi in edicola: "Una boccata d’ossigeno e di fiducia. L’Europa avrà anche tolto energie alla Fiorentina per quanto riguarda il campionato, ma almeno ha regalato ai viola di Italiano il raggiungimento del primo obiettivo minimo della stagione: il superamento della fase a gironi anche se, probabilmente, da seconda in classifica. Ma soprattutto la gara di ieri contro il Baseksehir ha regalato l’ennesima dimostrazione che senza l’imprevedibilità e la spensieratezza di Kouame le cose sarebbero oggi ancora più difficili per Vincenzo Italiano. L’ivoriano, che fino all’ultimo giorno di mercato si trovava nella lista dei partenti, è ormai insostituibile. Le treccine di Kouame insomma regalano sorrisi e un po’ di serenità, così rara in questa prima parte di stagione. Stato d’animo che però non sembra appropriato per l’altro protagonista della giornata, Luka Jovic. Il serbo, autore di due gol davanti alla porta (ma anche di qualche sbaglio clamoroso), proprio non sembra avere intenzione di interrompere la sua polemica con il pubblico fiorentino".