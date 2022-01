CORR. FIO, L'abbondanza sulle ali per restare in alto

L'importanza delle ali per il gioco di Vincenzo Italiano è davvero tanta perché sono loro che rappresentano la chiave di tutto. Il gioco si sviluppa in gran parte lì e servono velocità, rapidità d'esecuzione, attacco alla profondità e pressione sull'avversario, oltre che all'aiuto al terzino. Per questo avere a disposizione Ikone, oltre a Saponara, Sottil, Callejon e Nico Gonzalez è un qualcosa che può fare la differenza nel girone di ritorno.

Ikoné partirà ancora in panchina a Cagliari probabilmente, ma ha già fatto intravedere tutto il suo potenziale, Saponara ha regalato spettacolo al Franchi lunedì scorso, mentre l'unico da cui forse è lecito aspettarsi qualcosa in più è Nico Gonzalez. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.