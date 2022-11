CORR. FIO., Burdisso in Qatar alla ricerca di talenti

Come trattato oggi dal Corriere Fiorentino Il mondiale in Qatar sarà sicuramente un importante campo di lavoro per procuratori e talent scout per avviare rapporti e provare a scovare giocatori. Il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso è in partenza per Doha sia per seguire l'avventura dei 4 viola presenti al mondiale che per farsi una idea sul mercato attuale, come ad esempio Sabiri. Il marocchino piace alla società viola e potrebbe essere un nome da chiudere a gennaio per un trasferimento estivo. L'appuntamento con la Serbia di Jovic e Milenkovic è fissato invece per il 24 novembre quando affronteranno il Brasile mentre Burdisso avrà un ruolo chiave anche riguardo al futuro di Zurkowski, dove andrà presa una decisione definitiva.