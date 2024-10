COR.SPORT, Viola in cerca di continuità di risultati

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oggi alle 15 contro il Lecce, la Fiorentina sosterrà un esame delicato dove in palio c'è molto più di tre punti. Come dice il Corriere dello Sport, serve conferma e continuità dopo la vittoria contro il Milan. La partita di oggi è un altro tassello per rafforzare il concetto di identità di squadra che sta tanto a cuore a Raffaele Palladino. I viola vengono da sette punti nelle tre gare con Lazio, Empoli e Milan. La pausa legata agli impegni delle Nazionali è di fatto arrivata in un momento di ascesa per i viola ed è quindi importante ripartire al meglio per trovare continuità di risultati e di gioco.

La Fiorentina cerca il primo successo in campionato fuori dal Franchi, in campo scenderà una formazione fotocopia rispetto a quella che ha battuto il Milan. Oggi in panchina si accomoderà il vice di Palladino Stefano Citterio visto che l'allenatore ex Monza è stato espulso per proteste proprio nella vittoria contro i rossoneri ed è anche per questo motivo se l'allenatore viola ha martellato la squadra nei vari allenamenti. Voleva che il messaggio fosse ben recepito e che tutti fossero consapevoli dell'importanza della gara di oggi che è, a tutti gli effetti, un esame da grande squadra.